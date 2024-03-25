أسعار الذهب اليوم الاثنين 25 مارس 2024.. استقرار عيار 24 عند 3463 جنيها

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25 مارس 2024 مستهل تعاملات الأسبوع حيث سجل الذهب 3463 جنيها للجرام من عيار 24 وهو عيار السبائك الذهب في مصر وفى سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3463 جنيها.



عيار 21 يسجل 3030 جنيها.



عيار 18 يسجل 2597 جنيها.



عيار 14 يسجل 2020 جنيها.



الجنيه الذهب 24240 جنيها.

مجلس الذهب العالمي

بيانات مجلس الذهب العالمي الأخيرة أظهرت تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15مارس، وذلك بعد 10أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.



ووصل صافي التدفقات الداخلة إلى 1 طن ذهب بعد أن سجلت الصناديق في الولايات المتحدة تدفقات بمقدار 17.2 طن ذهب، في حين شهدت الصناديق في المنطقة الأوروبية خروج تدفقات نقدية بمقدار 15.6 طن ذهب.



يعكس هذا ارتفاع الطلب الاستثمار على الذهب من جديد وسط تزايد التوقعات أن قرار خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي يقترب، أيضاً هناك إقبال ضخم على أسواق العقود الآجلة للذهب الأمر الذي يوفر دعم مستمر لأسعار المعدن النفيس.