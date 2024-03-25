أخبار الاقتصاد اليوم.. وفرة الدولار تدفع أسعار السيارات للتراجع

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 25-3-2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تواصل تراجع أسعار السيارات في مصر نتيجة توافر الموارد الدولارية، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

انخفاض أسعار سيارات إم جي بدءا من 170 ألف حتى 260 ألف بالسوق المصرية



شهد السوق المصري انخفاضا جديدا لبعض الطرازات من السيارات، وذلك عقب الانفراجة الدولارية التي حدثت بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، فى ظل توفر السيولة الدولارية اللازمة لجلب مكونات الإنتاج.

سعر جرام الذهب الآن يسجل 3110 جنيهات لعيار 21



ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25 مارس 2024 مستهل تعاملات الأسبوع بحوالي 80 جنيها حيث سجل الذهب 3110 جنيها للجرام من عيار 21 وهو عيار السبائك الذهب في مصر وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر.

البترول: "تاون جاس" تحقق 4 مليارات جنيه إيرادات خلال 2023



عقدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس" بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام ٢٠٢٣.

تعاون مصرى هندى لتعميق التصنيع المحلى لمنتجات الاتصالات بمصر



شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمعهد القومى للاتصالات، وشركة تيجاس TEJAS الهندية العاملة فى مجال تصميم وتصنيع منتجات الشبكات السلكية واللاسلكية.

7مليارات 799مليون جنيه موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالى 2024



ترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بجلسته الأولى لعام 2024 لمناقشة الموازنة الهيئة للعام المالى 2024/2025.

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات اليومية

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في مصر، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 47.35 للشراء، 47.45 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 47.40 جنيه للشراء، 47.50 جنيه للبيع.

البورصة المصرية.. صعود المؤشر الرئيسى بنسبة 0.98% بجلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.964 تريليون جنيه.

ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 85.67 دولار للبرميل



ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بفعل مخاوف من شح الإمدادات العالمية، في حين أدى تقلص عدد منصات التنقيب عن النفط الأمريكية إلى فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار.