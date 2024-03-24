11 ألف وحدة من إنارة "لفظ الجلالة" تضىء المسجد النبوى

إيمان حنا

مر المسجد النبوى بسلسلة من التطوير والبناء، وتزويده بأحدث التقنيات المتوفرة من الإضاءة وبأنواعها وأحجامها وأشكالها المختلفة حتى أصبح بتجهيزاته الهائلة فى الإضاءة وكامل الخدمات درةً فريدةً تهيئ للمصلين أسباب الراحة والطمأنينة.



يحتوى المسجد النبوى على أكثر من 30 نوعاً من وحدات الإنارة وبعدد إجمالى يزيد على 118 ألف وحدة أبرزها النجفات المختلفة المقاسات التى يصل عددها إلى نحو 304 نجفات بالمسجد القديم والتوسعة الثانية، إلى جانب ما يزيد على 8000 وحدة إنارة مثبتة على أعمدة المسجد، وما يقارب 11 ألف وحدة من إنارة لفظ الجلالة وضعت فى الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد النبوى وأروقته، كما توجد كشافات تصل قدرات بعضها من 1000 إلى 2000 واط، للاستفادة منها فى إنارة الساحات والمنائر، كما تم توفير مصادر متعددة للإنارة والقوى الكهربائية.

وتسعى الهيئة العامة للعناية المسجد النبوى إلى تطبيق المواصفات العالمية المعتمدة فى الإنارة ودراسة تطويرها، ويأتى ذلك من منطلق حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة فى المسجد النبوي.



ومن جهة أخرى، توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى مصليات مجهزة بأحدث التسهيلات والخدمات لضيوف بيت الله الحرام من ‫ذوى الهمم، حيث خصصت 6 مصليات لهم فى توسعة الملك فهد.



‏وخصصت الهيئة للرجال من ذوى الإعاقة الدور الأول مقابل بوابة 91 والدور الأول مقابل جسر الشبيكة بوابة رقم 68 بالدور الأرضى باب 68 بجوار سلالم الشبيكة، وخصصت للنساء من ذوى الإعاقة باب 88 الدور الأرضى وباب 65 الدور الأول الشبيكة ومصلى 15 المطل على صحن الطواف .