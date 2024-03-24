يمتلكون فاخورة من 150 سنة.. حكاية أقدم عائلة تعمل فى صناعة الفخار بالشرقية

عزبة المشهدي بمركز الزقازيق، هي إحدى قلاع صناعة الأواني الفخارية بمحافظة الشرقية، ويعد الحاج أحمد بكير 68 سنة، هو ابن لأقدم عائلة عملت بهذه المهنة بالقرية، حيث ورثها عنهم من جد الأجداد لأكثر من 150 عاما.
وقال الرجل الستيني لـ"اليوم السابع"، إن عائلة بكير واحدة من أقدم العائلات التي تعمل في صناعة الفخار، ونحن نمتلك أقدم فاخورة في القرية يعود عمرها لأكثر من 150 سنة، كانت بمثابة مدرسة تعلم فيها الكثير من أبناء القرية والقرى المجارة أصول هذه المهنة، منهم من شق الطريق وأسس فاخورة ومنهم عمل هو أبنائه معنا، لافتا إلى أنه وأشقاؤه وأبناؤهم ما زالت الفاخورة هي مصدر رزقهم وهي مهنتهم الأساسية.
وأضاف: أننا كأسرة نحرص على إلحاق أبناء بالمدارس ومعظمهم تعليم جامعي، ولكن بجانب العمل في الفاخورة، أثناء فترة الإجازات وبعد اليوم الدارسي، يأتي الأحفاد لمساعدتنا في العمل والتسويق، خاصة أنهم جيل متخصص في السوشيال ميديا ويروجون لمنتجاتنا وحرفتهم عبرها.
وأشار إلى أنه ما زالت أدوات الطهي والمحلب والقلة، عليها الطلب بذات في القرى، حيث لا غني عن محلب السمن البلدي واللبن والطاجن والمعروف أنها تضيف مذاقا جيدا وصحيا للأطعمة وأيضا "القلة" و"الزير" اللذان هما فلتر طبيعي لتنقية مياه الشرب، وكنكة القهوة والإبريق وغيرها من الأدوات التي يتميزون بصناعتها.
وأكد أن المهنة في تطور عن مرحلة الأجداد، حيث كان الدولاب الذي يقف عليه تشكيل الطين، يعمل بالقوة العضلية، حيث يتحرك بالقدم، ولكن مع التطور أصبح يعمل بالكهرباء، وهو ما سهل عملية زيادة الإنتاج، وكذلك الأفران كانت تعمل بالوقود الخشبي، حاليا معظمها يعمل بأسطوانات الغاز.
وتابع أن المحافظ ممدوح غراب، حرص على زيارة القرية لدعم صناعة الفخار والتقي بنا، و تقدمنا بطلب لمد خط غاز طبيعي للقرية، لتطوير الأفران لتعمل بالغاز الطبيعي، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وكذلك إجراءات الترخيص، ارتفاع تكلفة الأفران الكهربائية بالإضافة إلى استيفاء اشتراطات الحماية المدنية والبيئية، وأكد المحافظ على رئيس المركز بالتنسيق مع شركة الغاز لسرعة توصيل الغاز الطبيعي للقرية والاستفادة منه في تلك الصناعة التراثية المهمة بما يضمن تشغيل أيدي عاملة جديدة تساهم في الحد من مشكلة البطالة وتحسين مستوى الدخل، تنفيذا لتوجيهات الدولة لتقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والحرف اليدوية والتراثية وذلك لدفع عجلة الاستثمار.
الحاج أحمد بكير
اوانى فخارية
اوانى من الفخار
صناعة الاوانى الفخارية
صناعو الاوانى من الفخار
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