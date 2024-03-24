يمتلكون فاخورة من 150 سنة.. حكاية أقدم عائلة تعمل فى صناعة الفخار بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

عزبة المشهدي بمركز الزقازيق، هي إحدى قلاع صناعة الأواني الفخارية بمحافظة ‏الشرقية، ويعد الحاج أحمد بكير 68 سنة، هو ابن لأقدم عائلة عملت بهذه المهنة بالقرية، ‏حيث ورثها عنهم من جد الأجداد لأكثر من 150 عاما.

وقال الرجل الستيني لـ"اليوم السابع"، إن عائلة بكير واحدة من أقدم العائلات التي تعمل ‏في صناعة الفخار، ونحن نمتلك أقدم فاخورة في القرية يعود عمرها لأكثر من 150 سنة، ‏كانت بمثابة مدرسة تعلم فيها الكثير من أبناء القرية والقرى المجارة أصول هذه المهنة، ‏منهم من شق الطريق وأسس فاخورة ومنهم عمل هو أبنائه معنا، لافتا إلى أنه وأشقاؤه وأبناؤهم ‏ما زالت الفاخورة هي مصدر رزقهم وهي مهنتهم الأساسية.

وأضاف: أننا كأسرة نحرص على إلحاق ‏أبناء بالمدارس ومعظمهم تعليم جامعي، ولكن بجانب العمل في الفاخورة، أثناء فترة ‏الإجازات وبعد اليوم الدارسي، يأتي الأحفاد لمساعدتنا في العمل والتسويق، خاصة أنهم جيل ‏متخصص في السوشيال ميديا ويروجون لمنتجاتنا وحرفتهم عبرها.

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وأشار إلى أنه ما زالت أدوات الطهي والمحلب والقلة، عليها الطلب بذات في القرى، حيث لا ‏غني عن محلب السمن البلدي واللبن والطاجن والمعروف أنها تضيف مذاقا جيدا وصحيا ‏للأطعمة وأيضا "القلة" و"الزير" اللذان هما فلتر طبيعي لتنقية مياه الشرب، وكنكة القهوة و‏الإبريق وغيرها من الأدوات التي يتميزون بصناعتها.

وأكد أن المهنة في تطور عن مرحلة الأجداد، حيث كان الدولاب الذي يقف عليه تشكيل ‏الطين، يعمل بالقوة العضلية، حيث يتحرك بالقدم، ولكن مع التطور أصبح يعمل بالكهرباء، وهو ‏ما سهل عملية زيادة الإنتاج، وكذلك الأفران كانت تعمل بالوقود الخشبي، حاليا معظمها يعمل ‏بأسطوانات الغاز.

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وتابع أن المحافظ ممدوح غراب، حرص على زيارة القرية لدعم صناعة الفخار والتقي بنا، و تقدمنا بطلب لمد خط غاز طبيعي للقرية، لتطوير الأفران لتعمل بالغاز الطبيعي، للحفاظ ‏على البيئة وصحة المواطنين، وكذلك إجراءات الترخيص، ارتفاع تكلفة الأفران الكهربائية ‏بالإضافة إلى استيفاء اشتراطات الحماية المدنية والبيئية، وأكد المحافظ على رئيس المركز ‏بالتنسيق مع شركة الغاز لسرعة توصيل الغاز الطبيعي للقرية والاستفادة منه في تلك الصناعة ‏التراثية المهمة بما يضمن تشغيل أيدي عاملة جديدة تساهم في الحد من مشكلة البطالة وتحسين ‏مستوى الدخل، تنفيذا لتوجيهات الدولة لتقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات ‏المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والحرف اليدوية والتراثية وذلك لدفع عجلة الاستثمار. ‏



الحاج أحمد بكير



اوانى فخارية



اوانى من الفخار



صناعة الاوانى الفخارية