وكيل "صحة كفر الشيخ": إحالة أطباء وصيادلة للتحقيق ونقل آخرين

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل الصحة بكفر الشيخ، أنه قرر إحالة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المُتغيبين عن العمل بوحدة نصرة الصحية للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، ونقل تاركي العمل لإدارة أخرى.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه يحرص على اجراء زيارات مفاجئة للمستشفيات والوحدات الصحية، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على تحسين مستوى أداء العنصر البشري، وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكداً على أهمية المتابعة والتقييم لمراجعة مؤشرات الأداء ومعالجة أي قصور في أداء الخدمة الطبية.