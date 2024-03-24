اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير خارجية الأردن يؤكد لنظيره الروسى رفض المملكة كل أشكال الإرهاب

الأحد، 24 مارس 2024 05:00 ص
وزير خارجية الأردن يؤكد لنظيره الروسى رفض المملكة كل أشكال الإرهاب ايمن الصفدى
ا ش ا

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أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ‎أيمن الصفدي اتصالاً مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أدان خلاله الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من الأبرياء في ‎موسكو أمس.

وأعرب عن أصدق التعازي للحكومة الروسية والشعب الروسي، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الصفدي - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية - موقف الأردن الثابت في رفض الإرهاب بكل أشكاله، خاصة الذي يستهدف المدنيين الأبرياء، مشدداً على أهمية تعاون المجتمع الدولي بأكمله للتصدي له ومحاربته.







الاردن

الخارجية الأردنية

ايمن الصفدى

روسيا




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