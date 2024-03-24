وزير خارجية الأردن يؤكد لنظيره الروسى رفض المملكة كل أشكال الإرهاب

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اتصالاً مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أدان خلاله الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من الأبرياء في موسكو أمس.
وأعرب عن أصدق التعازي للحكومة الروسية والشعب الروسي، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد الصفدي - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية - موقف الأردن الثابت في رفض الإرهاب بكل أشكاله، خاصة الذي يستهدف المدنيين الأبرياء، مشدداً على أهمية تعاون المجتمع الدولي بأكمله للتصدي له ومحاربته.
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