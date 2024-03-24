وزير الخارجية يشيد بموقف جوتيريش تجاه الأوضاع فى غزة

كتب أحمد جمعة

رحب وزير الخارجية سامح شكري، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وتقليده السنوي الرمضاني بالتضامن مع المجتمعات التي تعاني، مشيدا بالمواقف التي يتخذها الامين العام تجاه ما يجري في غزة من معاناة الشعب الفلسطيني من أوضاع غير مسبوقة، مشيرا لارتفاع عدد الضحايا لأكثر من 32 ألف شهيد وانتشار المجاعة.

أكد شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأحد، أن وكالة الأونروا لها دور مهم وحيوي في ضرورة التعامل مع الأزمة، مشيرا إلى وضوح خطاب الامم المتحدة بالرفض الكامل للعقاب الجماعي والتهجير ورفض تصفية القضية الفلسطينية، منتقدا ازدواجية المعايير لدى بعض الدول تجاه الأزمة في غزة.