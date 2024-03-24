وزير الخارجية يشدد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

كتب احمد جمعة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن المبادئ الأساسية للقانون هى حماية المدنيين، مضيفا : "عندما نتابع العمليات العسكرية فى غزة نرى أن حماية المدنيين ضرورة"، موضحا أن الطريقة التى تقوم بها العمليات العسكرية تنتهك القانون الدولى وهناك قرار أممى يؤكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

فيما أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن الدول العربية تعمل على الدفع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، موضحا أن المبادرة العربية للسلام تتناول رؤية شاملة لإقامة الدولة الفلسطينية والتطبيع.

اوضح أن المفاوضات من وزير خارجية امريكا انتونى بلينكن تطرقت لضرورة منع التهجير للفلسطينيين وإسناد ادارة القطاع والضفة الغربية للسلطة الفلسطينية، بالإضافة لسبل الحل الكامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وانهار الصراع ودوائر العنف فى المنطقة.



اشار لضرورة تفعيل رؤية الدول العربية التى تتوافق مع الدول الغربية بأهمية وقف العمليات العسكرية فى غزة والتعامل مع التداعيات التى تعرض لها غزة، مشددا على اهمية وقف إطلاق نار فوري.