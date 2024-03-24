وزير الأوقاف ينشر أسماء مساجد التهجد بالغربية

كتب سيد الخلفاوى

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بيانا بأسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هــ - 2024م بمديرية أوقاف الغربية ، وعددها ( 665) مسجدًا ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة المساجد خلال شهر رمضان .

وأعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة التهجد بجميع المساجد التي ترغب في إقامتها، دون تحديد وقت لها، والتي تبدأ في العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك، مجمع البحوث الإسلامية أوضح حكم صلاة التهجد، والدليل عليها:

أي فريضة زائدة على الفريضة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على التهجد ؛ ولما ورد في شأنه من الأحاديث الدالة على سنيته ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : "عليكم بصلاة الليل ، فإنه دأب الصالحين قبلكم ، وقربة إلى ربكم ، ومكفرة للسيئات ، ومنهاة عن الإثم " .



وقوله عليه الصلاة والسلام : "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل "، والمراد بها التهجد .



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (2)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (3)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (4)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (5)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (6)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (7)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (8)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (9)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (10)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (11)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (12)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (13)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (14)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (15)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (16)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (17)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (18)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (19)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (20)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (21)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (22)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (23)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (24)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (25)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (26)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (27)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (28)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (29)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (30)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (31)



أسماء المساجد التي سيقام بها صلاة التهجد بالغربية (32)