نائبة الرئيس الأمريكى تطالب بتعزيز قوانين حيازة الأسلحة

وكالات

طالبت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، عدة ولايات أمريكية بضرورة تعزيز قوانين حيازة الأسلحة.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن هاريس قولها خلال زيارتها لأحد المدارس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا والتي تعرضت عام 2018 لعملية إطلاق نار جماعي أودت بحياة 17 شخصا ،"سوف نستمر في الدعوة إلى ما يجب علينا القيام به فيما يتعلق بالتحقيق الأمني الشامل قبل شراء الأسلحة ومنع استخدام الأسلحة الهجومية، ويجب أن نستمر في علاج وتشخيص الصدمات في مجتمعاتنا، ولم يكن هناك أي اتفاق على ما يجب القيام به لمعالجة هذا النوع من المآسي، لذلك فإن قوانين الأعلام الحمراء (تسمح بسحب الأسلحة النارية مؤقتًا من الأفراد الذين يُعتبرون خطرًا على أنفسهم أو على الآخرين) هي الحل لهذه المشكلة".

وأضافت " أن واحدة من كل 5 عائلات في أمريكا لديها فرد من أفرادها قتل بسبب العنف المسلح، وهذا أمر مخيف، نحن نتحدث عن أرواح أشخاص وأطفال وأن أية كلمة لن تكفي للتعبير عن التعاطف مع هذه العائلات".