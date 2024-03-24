معبر رفح أبوابه مفتوحة.. عبور شاحنات مساعدات من مصر واستقبال مرضى ومسافرين

رفح ـ محمد حسين

شهد معبر رفح اليوم الأحد، استمرار الحركة بين مصر وغزة، ودخول شاحنات مساعدات لغزة، كما استقبلت مصر مجموعة جديدة من الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية.

وأفادت بيانات إدارة معبر رفح، بأن بشأن اجمالي حركة عبور الأفراد انه جاري استقبال41 مصابا وجريحا ومرافقيهم، كما يجري استقبال 100 مصريين من المقيمين في غزة في طريقهم للعودة لمصر، و نحو 300 مسافرا من غزة، واعداد من طلبة يدرسون خارج غزة .

وسجلت حركة دخول الشاحنات الناقلة للأغذية والادوية ومؤن منوعة انه يجري ادخال نحو 200 شاحنة مساعدات من الجانب المصري للفلسطيني .

وشهد المعبر خلال الساعات الماضية وصول من قطاع غزة لمصر 42 مصاب و34 مرافق، ووصول 106 من المصريين المقيمين بغزة، و 50 طالب يدرسون خارج غزة، و 300 من حملة اقامات خارج غزة.

وسجلت حركة دخول الشاحنات وصول 54 شاحنة مساعدات من مصر لغزة عن طريق معبر رفح بينها 4 غاز، 23 مساعدات، 27 قطاع خاص، ووصول 8 شاحنات عن طريق معبر كرم ابوسالم بينها شاحنة مساعدات و7 شاحنات قطاع خاص.

وأفادت بيانات حركة استقبال طائرات تنقل مساعدات لغزة لمطار العريش، أنه تم استقبال 3 طائرات خلال الساعات الماضية بينها 2 من السعودية، وطائرة من الإمارات نقلت نحو 31 طن مساعدات مواد غذائية ، وتسلم الهلال الأحمر المصرى شحنات المساعدات التى نقلتها الطائرات، ونُقِلَت للمخازن اللوجستية فى مدينة العريش ومنها لقطاع غزة على شاحنات عبر معبر رفح الحدودى.

ويواصل مطار العريش بشمال سيناء استقبال طائرات تنقل مساعدات لقطاع غزة والتى بدأ هبوطها يوم 12 أكتوبر الماضى ولا يزال يتواصل يوميا.

وأفاد بيان رصد حركة استقبال طائرات المساعدات بمطار العريش انه بلغ عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضى 686 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.