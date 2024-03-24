مطبخ الخير فى العريش.. أهالى سيناء من المتطوعين يجهزون الوجبات لسكان القرى

شمال سيناء - محمد حسين

نقل تلفزيون اليوم السآبع من مدينة العريش، مشاهد من مطبخ الخير، حيث يقوم أهالى شمال سيناء من المتطوعين بتجهيز الوجبات لإطعام سكان القرى، وأوضح المتطوعون أنهم يبدأون يومهم مبكرا بتجهيز وطبخ الوجبات ثم تغليفها ونقلها للمستحقين .

وقال موسي رويشد أحد القائمين علي المطبخ الخيرى، إنهم ينقلون الوجبات للمستحقين بالقري والنجوع ويحرصون في بعض المناطق علي مشاركة من يذهبون لهم طعام الإفطار .

أضاف أن المطبخ يتكرر دوره للعام الثالث علي التوالي وهم في حالة جاهزية للوصول لكل الأماكن .



مطبخ الخير (2)



مطبخ الخير (3)