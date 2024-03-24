مصرع طفل صدمته سيارة بطريق بيت علام الصحراوى جرجا فى سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 9 سنوات ويقيم بناحية قرية الحرجة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا على الطريق الصحراوى بيت علام ـ جرجا مصرعه، وذلك إثر اصطدام إحدى السيارات به، مما نتج عنه إصابته والتي أودت بحياته وتم نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ باصطدام سيارة بطفل على الطريق الصحراوى بيت علام ـ جرجا، مما نتج عنه وفاته، تم رفع آثار الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا بسبب الحادث.

وبالفحص تبين عقب الانتقال والمعاينة وصول الطفل "أ . ا . أ . ا" 9 سنوات ويقيم بناحية قرية الحرجة دائرة مركز البلينا مصابا بإصابات متفرقة بالجسم، وتوفى عقب اصدام سيارة به على الطريق الصحراوى بيت علام ـ جرجا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة عقب توقيع مفتش الصحة الكشف على الجثة لبيان سبب الوفاة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

يذكر أن مستشفى دار السلام المركزى استقبل قبل ذلك طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، جثة هامدة ادعاء حادث سيارة، تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

وبالفحص تبين بورود إشارة من مستشفي دار السلام المركزي لمركز دار السلام بوصول الطفل "معتز ا ف" 6 سنوات ومقيم دائرة المركز " جثة هامدة " ادعاء حادث سيارة.

وبسؤال والدته المدعوة "أسماء م ع" 31 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، قررت أنه أثناء لهو نجلها أمام المنزل وحال رجوع السيارة " نقل " للخلف قيادة المدعو "عبد الحكيم ح ا م" 31 سنة سائق ومقيم بذات الناحية اصطدمت به مما أدي لوفاته ونفت وجود شبهة جنائية.

وبسؤال قائد السيارة قرر أنه حال رجوعه للخلف بالسيارة قيادته لم يشاهد الطفل المذكور فاصطدم به بطريق الخطأ، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ " تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.