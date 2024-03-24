مسلسل لحظة غضب.. أنواع غيبوبة السكر وكيف تنفذ المريض منها

كتبت إيناس البنا

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل لحظة غضب، والذى يُعرض حصريًا على منصة watch it، ضمن سلسلة مسلسلات المتحدة ضمن أعمال رمضان 2024 تأكيد الطب الشرعي العثور على جثة شريف "محمد فراج"، وأنه تلقى ضربة قوية على رأسه ولكنه لم يمت بسبب الضربة، ولكن بسبب "غيبوبة سكر".

وفيما يلى نعرض في التقرير التالى أنواع غيبوبة السكر وكيفية علاجها على حسب خطورتها.

كشف الدكتور ممدوح الشربينى أستاذ الباطنة والأورام وأمراض الدم بجامعة القاهرة وعضو لجنة أورام الجهاز الهضمى بالمعهد القومى للأورام، لـ "اليوم السابع"، أن هناك نوعان من الغيبوبة التي تصيب مريض السكر، وهى غيبوبة زيادة السكر، وغيبوبة نقص السكر وهى الأكثر خطورة.

وأشار أستاذ الباطنة أن غيبوبة نقص السكر هي الأكثر خطورة ومن الممكن أن تهدد حياته بالوفاة أو حدوث تلف دائم بخلايا المخ ومشاكل بالقلب المريض، وتبدأ هذا النوع من الغيبوبة بدوخة وفقدان الوعى جزئ أو كلى عرق غزير يزداد مع نقص مستوى السكر في الدم، وفي حالة النقص الحاد ممكن أن تحدث نوبة تشنج

وعن علاج المريض في حالة غيبوبة نقص السكر يتم وضع المريض في وضع نص جلوس ورفع رأسه مع التقطير بعصير أو عسل أبيض بالسرنجة على نهاية اللسان لضمان وصول السكريات للجسم ولعدم حدوث الشرقة أو اختناق في التنفس، ولكن عندما يقل مستوى السكر عن 30 ملى جرام وإذا لم يتحسن مستوى الإدراك ينقل على المستشفى

النوع الآخر من الغيبوبة وهو زيادة السكر هي حالة تصاحبها رائحة الاسيتون ولابد من نقل المريض للمستشفى لأنها تحتاج وقت للعلاج.