مسلسل كامل العدد +1 .. شجع طفلك وعزز قدراته على طريقة بطلة المسلسل

كتبت مروة محمود الياس

مسلسلات رمضان 2024 تناقش مجموعة من أهم القضايا الخاصة بالأسرة والمراهقين والأطفال، وتهتم بشكل خاص بطرق التربية النفسية والاجتماعية السليمة ومواجهة أخطاء الوالدين الشائعة في التربية.

مسلسل كامل العدد +1 الذي يعرض على شاشات المتحدة من بطولة دينا الشربيني، والذي يناقش مشكلات كثيرة يتعرض لها الطفل والمراهق في إطار إجتماعي كوميدي مشوق، ويستعرض الكثير من المواقف الحياتية اليومية بين الآباء والأمهات وأبنائهم

في مشاهد متفرقة من مشاهد المسلسل تثني الأم "دينا الشربيني" على أبنائها، وهنا نستعرض أهمية تشجيع وتحفيز طفلك والتركيز على النقاط الإيجابية فيه، والفوائد النفسية العائدة على سلامته وصحته النفسية جراء ذلك:

وفقًا لتقرير نشر في موقع extensions فإن تشجيع الطفل وتعزيز قدراته والتركيز على ايجابياته يعزز من صحته النفسية، ويقيه مشكلات كثيرة واضطرابات في المستقبل منها اضطرابات القلق واضطرابات الاكتئاب، ومشكلات خاصه برسم شخصيته وسماته الشخصية، مثل ثقته بنفسه وقدراته وكذلك تبعيته للغير، فضلا عن أهمية اتخاذه للقرارات والشعور بقيمته.

الطفل الذي يركز الأبوين على مميزاته ويستمرون في التشجيع والثناء عليه يزيد من تركيزه ويصبح طفلاً داعمًا لغيره، يكبر دون الرغبة في إرضاء البالغين أو الآخرين ويستطيع اتخاذ قرارته بنفسه

ونصح التقرير بمجموعة من النصائح للوالدين أهمها:

تخير السلوكيات الجيدة وركز عليها وعظمها لطفلك واشكره عليها

اثني على الدوام على أفعاله الجيدة واطلب منه دوما أن يحافظ على هذا السلوك

اعترف دوما بجهده ولا تقلل منه على الاطلاق فهو يستجيب بشكل أكبر وأسرع إذا ما اعترفت بانجازه

لا تقارنه بغيره ولا تقلل من مجهوده

شجعه على الدوام واهتم بتدعيمه نفسيا وقدم له سبل المساعدة دائما