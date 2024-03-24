مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. عودة ابن حسن الصباح إلى قلعة آلموت

ذكى مكاوى

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين عودة الحسين بن حسن بن الصباح إلى قلعة ألموت ومشاهدة والده وأشقائه للمرة الأولى وأمه بعد غياب سنوات كان يتدرب فيها بقلعة أخرى طبقاً لأوامر والده، إلا أن اللقاء بين الوالد والابن كان فاتراً للغاية عكس اللقاء بالوالدة.

وذلك بعدما ظهر عناد بصورة كبيرة أمام الأب خاصة مع إعلانه عودته إلى القلعة بمفرده دون حماية من والده، وإخباره الوالد بأنه كان متشوق لرؤية أمه وأخواته فقط.

شهدت الحلقة الـ 14 من مسلسل الحشاشين إقدام حسن الصباح على خطوة جديدة فى اغتيالات ممثلة فى إسناد مهمة إلى أحد تابعيه لقتل الإمام أبو حامد الغزالى، مؤكداً أنه أشد معاديه على وجه الأرض بسبب علمه الكبير وزهده فى الدنيا وبالتالى سيكون دائماً خطر على دعوة الحشاشين.

ومن ثم أرسل إليه فى القدس أحد تابعيه من أجل قتله بعدما لعب حيلته الدائمة والممثلة فى حلم الجنة لأحد أفراد الحشاشين، ثم إسناد المهمة له.

بدأت الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين بمشهد إعلان حسن بن الصباح – كريم عبد العزيز – الحداد على روح الـ 800 الذين توفوا من الحشاشين على يد جيش السلاجقة، كما أمر بإحضار أبناءهم إلى القلعة فى ألموت من أجل تواجدهم دائماً فيها وتدريبهم على الإنتقام.

وكانت إثارة كبيرة شهدتها الحلقة الـ 13 أمس من مسلسل الحشاشين، وهى الحلقة التي انتهت مع تمكن باركياروق نجل ملك شاه من توجيه أول ضربة موجعة لـ الحشاشين، وذلك عبر مكيدة لهم فى نهاية الحلقة استطاعوا فيها إبادة مجموعة كبيرة من الحشاشين، فى معركة صغيرة بدأوها بالسهام من كل جانب ثم الدخول عليهم بالفرسان ليقتلوهم جميعًا.

وذلك بعدما شهدت الحلقة الصلح بين أبناء ملك شاه، حينما استطاع باركياروق إقناع إخوته بالتنازل له، ليكون السلطان، مقابل منحهم ما يريدون مما يشاءون.



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