محافظ كفر الشيخ يعلن بدء المرحلة الثالثة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن بدء المرحلة الثالثة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك ضمن الجهود الحكومية التي تبنت هذه المبادرة في كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، مناشداً أهالي المحافظة بالمشاركة في المبادرة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، تأتي انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام داخل المحافظة، وذلك في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بما يؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ من خلال مشروعات محققة لتلك الأهداف.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضاً المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، كما تصنف المشروعات الخضراء إلى 5 فئات رئيسية ،وهي المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه.