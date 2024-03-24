محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال التشطيبات بالمجمع الحكومى المميكن بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، خلال جولته التفقدية اليوم الأحد، الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقهما إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه المحافظ بسرعة إنهاء واجهات مجمع المحاكم ورفع كفاءة محيط المسجد وبدء فرش الآثاث بالخيمة البدوية المُلحقة بالعاصمة. مشيرا إلى الانتهاء من إنشاء ساحات انتظار السيارات واستكمال أعمال الإنترلوك واللاندسكيب بمحيط مبنى التربية والتعليم و مبنى مكتب المحافظ.

وكان المحافظ تفقد مؤخرا أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، ووجه بزراعة نخيل على جانبي المدخل الرئيسي للنادي، وسرعة الانتهاء من إنشاء المسرح واستكمال تجهيز وتسوية مضمار السباق بطول 5 كم، كما تابع أعمال الإنشاءات بالقرية التراثية الملحقة، موجهًا بتوصيل الكهرباء للمحال الموجودة بمعرض المنتجات الحرفية والتراثية وإنشاء مناطق استراحات على الطراز البيئي داخل ساحة المعرض.

كما تابع المحافظ أعمال الإنشاءات الجارية بالمدينة الرياضية الملحقة بالمجمع الحكومى المميكن للمحافظة، وشدد على سرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وحمام السباحة و ممشى الدراجات والمشاة، وتمهيد الطرق الداخلية المؤدية للمدينة الرياضية. كما تفقد أعمال تطوير ميدان مطار الخارجة، موجهًا باستكمال تركيب الإنترلوك بمحيط السور الخارجي للعاصمة وتطوير الجداريات المحيطة بمدخل المطار لإضفاء مظهر حضاري لواجهة المدينة.