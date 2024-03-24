محافظ المنوفية يتفقد مستشفى بركة السبع المركزى ويحيل 35 من المتغيبين للتحقيق

المنوفية - محمد فتحى

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، 35 من المتغيبين بمستشفى بركة السبع المركزى للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى وتقصيرهم فى مهام واجبهم الوظيفى، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمستشفى بركة السبع لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحى لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة، رافقه اللواء وحيد الحضرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، والدكتور محمد القرشى مدير مستشفى بركة السبع، والدكتور أحمد سمير بدر مدير الطوارئ والطب العلاجى بمديرية الصحة.

وتفقد محافظ المنوفية أقسام الاستقبال والمعمل والحالات الحرجة وأمراض الكلى والغسيل الكلوى، وأجرى حوارًا مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، حيث استمع المحافظ إلى شكوى والد أحد الحالات المرضية واطمئن بنفسه على حالته الصحية موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة حتى تماثله للشفاء، كما استمع إلى والدة طفلة من ذوى الهمم موجها بتحديد ميعاد للقائها بمكتبه بالديوان العام غدا الاثنين مراعاة لظروفها الاجتماعية والصحية الصعبة.

وخلال تفقده للأقسام الطبية، وجه محافظ المنوفية بعقد اجتماع مع مسئولى مديرية الصحة لتشكيل لجنة لدراسة احتياجات المستشفى وأكد على رفع مستوى الأمن والنظافة بها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال المستشفى دعما لهم.