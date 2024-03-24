محافظ المنوفية يتابع أعمال إنشاء موقف قويسنا النموذجى الجديد

المنوفية - محمد فتحى

اختتم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بتفقد مستجدات أعمال إنشاء موقف قويسنا النموذجي الجديد علي مساحة 2 فدان، وذلك فى إطار رؤية المحافظ البناءة لإنشاء مواقف حضارية ومتكاملة لخدمة أبناء المحافظة للحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات داخل المدينة ، جاء ذلك بحضور سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.



استمع محافظ المنوفية لشرح عن المخطط الهندسي للموقف النموذجي، موجهاً بتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المقررة لخدمة الأهالي والارتقاء بمستوى جودة الخدمات، فيما تفقد المحافظ أعمال تطوير وتوسعات طريق قويسنا – شبين الكوم "مطلع كوبري جيهان"، بطول 400 م تقريباً، حيث جارى الانتهاء من إنشاء حارات مرورية جديدة بالطريق تساهم في الحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات ، ووجه المحافظ بوضع مقترح "يوتيرن" بالتنسيق مع المرور لتسهيل الحركة المرورية بمنطقة المعسكر ونادى الطلائع لتخفيف الاختناقات المرورية.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف طريق القاصد- جنزور كمحور مرورى جديد يربط بين طريق القاصد بكوبرى الكلابية بطول 5 كم وبتكلفة 28 مليون جنيه، رافقه المحاسب السيد حسن رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، الأستاذة هناء عقيلة رئيس حى غرب، المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق، حيث جار وضع طبقة الأساس بالطريق تمهيداً لأعمال الرصف المتكاملة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لخلق محاور جديدة تخدم المواطنين وتخفيف الكثافات المرورية.