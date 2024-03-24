محافظ الجيزة: توزيع 43 ألف كرتونة غذاء على الأسر الأولى بالرعاية فى رمضان

كتبت - مرام محمد

ثمّن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدعم المُقدّم من مؤسسة "حياة كريمة" بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، والذى بلغ 43 ألف كرتونة مواد غذائية يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظة، ضمن حملات طرق الأبواب التى تنفذها المؤسسة للوصول للحالات المستحقة.

ووجه المحافظ الشكر لمؤسسة حياة كريمة، لدعمها للمحافظة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، من خلال دعمهم بالسلع الأساسية إلى جانب تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة فى الأسعار وإقامة المعارض والمنافذ السلعية بأسعار مخفضة.



تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله قافله مواد غذائية بإجمالى 1000 كرتونه مقدمة من حياة كريمة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن ذلك يأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتجسد نموذجا للشراكة، وإدراكاً لأهمية روح التكاتف الاجتماعى فى دعم الأسر الأولى بالرعاية خاصة خلال شهر رمضان الكريم .

وعاين المحافظ محتويات الكراتين الغذائية والتى تضم السلع الأساسية ( الارز، السكر، المكرونة، الزيت، الصلصة، الشاى، الفول، البقوليات )، مؤكدًا الدور الهام للعمل الاهلى والمجتمعى فى مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم مسيرة التنمية والبناء وتوفير حياة كريمة للمواطنين وذلك من خلال العمل على إطلاق الكثير من المبادرات الخيرية والتنموية التى تهدف إلى تحقيق الخير ونشر التكافل الاجتماعي.

وأشاد محافظ الجيزة بالجهود التى تبذلها مؤسسة حياة كريمة فى تقديم وجبات الإفطار الجاهزة على الأسر الأولى بالرعاية بكافه قطاعات المحافظة حيث تم توزيع اكثر من 10 آلاف وجبة إفطار تم إعدادها داخل مطبخ الخير المتنقل على المستحقين بكافة قطاعات المحافظة مع استمرارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وحرص المحافظ على تحفيز المتطوعين الشباب من مؤسسة حياة كريمة مشيداً بدورهم الخيرى الكبير فى مساندة والتسهيل على اهالينا، مشددًا على ضرورة الاستمرار فى توسيع دوائر الخير لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال اطلاقه القافلة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وأحمد شعيب منسق عام مبادرة حياة كريمة بالجيزة ومتطوعى المبادرة.