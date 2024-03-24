اليوم السابع
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مبادرة تطوعية.. 100 شاب سيناوى يوفرون وجبات إفطار للتجمعات الصحراوية "صور"

الأحد، 24 مارس 2024 07:00 ص
مبادرة تطوعية.. 100 شاب سيناوى يوفرون وجبات إفطار للتجمعات الصحراوية "صور" تجهيز الوجبات
شمال سيناء ـ محمد حسين

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ينفذ 100 شاب من مناطق مركز بئر العبد بشمال سيناء يوميا، مبادرة خيرية تطوعية يجددونها كل رمضان، وهي توفير وجبات إفطار جاهزة طازجة لـ 500 فرد بنطاق التجمعات الصحراوية بالمناطق النائية غرب محافظة شمال سيناء.

قال محمد سالم، أحد الشباب القائمين علي المبادرة، إنهم يتنقلون بين التجمعات ويقيمون في كل منطقة 4 أيام في خيمة يجهزونها لإقامتهم وتجهيز وجبات الإفطار في تقليد سبق ونفذوه ويتجدد خلال شهر رمضان الفضيل هذا العام.

وأشار إلى أن المتطوعين يستهدفون من خلال هذه المبادرة، إدخال الفرح والسرور علي أطفال هذه المناطق والأسر بهذه المناطق، من خلال برامج ترفيهية منوعة ينفذونها عند كل زيارة لمنطقة، ويجعلونهم يشاركونهم الأعمال التطوعية.

وأوضح أنهم يحضرون تباعا المؤن اللازمة لعمل وجبات الإفطار، ومعهم مطبخ متنقل يعدون فيه الوجبات ساخنة وطازجة، وقبل غروب شمس كل يوم ينطلقون لتوزيعها علي البيوت، بحسب عدد أفراد الأسر لتصل الوجبات ساخنة وطازجة للمستحقين.

وأوضح انهم يقومون بهذا الدور متطوعين وتوفر لهم الوجبات يوميا "مؤسسة مصر الخير"،  وهي مكونة من لحوم ودواجن وسلطات وتمر، مشيرا إلى أنهم في كل معسكر تطوعي ينفذونه يشترك 10 متطوعين من بين الـ100  متطوع  المنوط بهم هذه المهمة الانسانية.

وأشار إلى أنهم بجانب هذا الدور، يقومون في سياق موازي  بإدارة مطبخ خيري يوفر وجبات الإفطار للأشقاء الفلسطينيين المتواجدين في مدينة بئر العبد، ممن يقيمون في دار الاستشفاء التي خصصت لمن أتم منهم العلاج بالمستشفي وهو في طور المتابعة والرعاية الطبية.

تجهيز الوجبات
تجهيز الوجبات

 

تجهيز وجبات
تجهيز وجبات

 

جانب من الانشطة بالتجمعات الصحراويه
جانب من الانشطة بالتجمعات الصحراويه

 

جانب من وجبات الافطار
جانب من وجبات الافطار

 

نقل الوجبات
نقل الوجبات

 

يقيمون خيمه
يقيمون خيمه

 







شمال سيناء

بئر العبد

افطار صائم

التجمعات الصحراوية

اهلا رمضان




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