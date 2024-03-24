لو خارج من بيتك دلوقتي.. شاهد حركة المرور بالطريق الدائري "فيديو"

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، صباح اليوم الأحد، لرصد حركة المرور بالطريق الدائري، حيث انتظمت حركة السير، مع بعض الكثافات المرورية المتحركة.



وشهدت شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية صباح اليوم الأحد، ظهور تباطؤ فى حركة المركبات وكثافات متحركة للمركبات بشتى أنواعها، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، والطلاب الي المدارس والجامعات أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق وسط متابعة لحظية لحركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى على مدار اليوم بالكامل.

وشهد شارع الهرم الرئيسى تباطؤا فى حركة السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة، وظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.