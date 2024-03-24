لبنان: إسرائيل تستهدف سيارة فى منطقة البقاع الغربى لأول مرة

كتبت ـ إيمان حنا

للمرة الأولى استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية؛ سيارة على طريق عام بلدة الصويري، في منطقة البقاع الغربي بلبنان.

والسيارة المستهدفة من نوع "رابيد" زرقاء، كان يقودها عامل سوري يُدعى محمود رجب الملقب بـ"بسبس"، وقد قُتل جراء الغارة. وفق "لبنان 24".

وبحسب المعلومات الأولية؛ فإن السيارة كان في داخلها مواد غذائية، ويملكها أحد الأشخاص، الذي يملك سوبرماركت في منطقة المصنع.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: "أغارت طائرات حربية في وقت سابق الليلة على ورشة تواجدت داخلها وسائل قتالية تابعة لحزب الله في منطقة بعلبك".

وأضاف: "تم رصد قبل قليل إطلاق نحو خمسين قذيفة صاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض عدد من القذائف بينما سقطت القذائف الأخرى في مناطق مفتوحة، في رد سريع أغارت طائرات لجيش الدفاع على المنصات التي استخدمت لإطلاق بعض من هذه القذائف".

من جهة ثانية ، أعلن "حزب الله" استهدافه تجهيزات تجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.