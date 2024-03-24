اليوم السابع
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لافروف: ماكرون يسعى لإرضاء واشنطن وتحريض دول الناتو بحديثه عن إرسال قوات لأوكرانيا

الأحد، 24 مارس 2024 01:04 م
لافروف: ماكرون يسعى لإرضاء واشنطن وتحريض دول الناتو بحديثه عن إرسال قوات لأوكرانيا وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف
أ ش أ

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من خلال حديثه عن إرسال قوات إلى أوكرانيا يسعى إلى إرضاء الولايات المتحدة وتحريض دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد روسيا .

وقال لافروف، خلال حديثه بفيلم وثائقي باسم "بلجراد"عن قصف حلف شمال الأطلسي ليوغوسلافيا قبل 25 عاما، اليوم الأحد" إذا تحدثنا عن ماكرون وإصراره على أن من الممكن إرسال قوات إلى أوكرانيا، فالأمر لم يعد يتعلق بالاستقلال الاستراتيجي ، وإنما الغرض هو إرضاء الولايات المتحدة وتحريض الحلفاء في حلف شمال الأطلسي على القيام بذلك".







لافروف

ماكرون

حلف شمال الأطلسي

أوكرانيا




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