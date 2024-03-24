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لأعضاء نقابة الأطباء.. تعرف علي إعانة مصاريف الدراسة للأرامل

الأحد، 24 مارس 2024 02:00 ص
لأعضاء نقابة الأطباء.. تعرف علي إعانة مصاريف الدراسة للأرامل نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، عن مشاركة النقابة لأرامل الأطباء في مصاريف الدراسة.

وأشارت اللجنة، إلى أن الأوراق المطلوبة للمشاركة بمصاريف الدراسة، هي:

1-     صورة بطاقة مقدم الطلب

2-     صورة كارنية الطبيب + البطاقة

3-    شهادة معاش من اتحاد المهن الطبية

4-    قيد دراسي للأبناء

5-    برنت من التأمينات بمعاش الزوج.

6-     برنت من التأمينات بعدم عمل الزوجة او مفردات مرتب للزوجة لو تعمل

7-    رقم حساب بنك أهلى أو مصر

 

وأوضحت أن الدعم يتم التقديم علية لمرة واحدة سنويا لنقابة الأطباء، وتتراوح قيمته من (2000) إلى (6000) جنيه، كما يتم التقديم علية مرة واحدة سنويا باتحاد نقابات المهن الطبية وقيمته ( 2000 جنيه عن كل سنة).

 

 







نقابة الاطباء

اعانات نقابة الاطباء

اعانة المدارس بنقابة الاطباء




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