فوز مدارس الزهور ودسوق والحامول فى مسابقة أوائل الطلبة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة لمدارس اللغات، بتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتم تقسيم الإدارات التعليمية إلى 3 قطاعات، وهي قطاع شرق ويضم شرق كفر الشيخ وغرب والرياض وسيدي سالم، وقطاع دسوق، يشمل دسوق وقلين وفوه ومطوبس ، قطاع الحامول، يشمل الحامول وبيلا وبلطيم وبرج البرلس.

وأعلن الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، أن التصفيات أسفرت عن صعود كل من مدرسة الزهور الرسمية للغات، والحامول الرسمية للغات، ودسوق الرسمية للغات،وعقدت للتصفيات النهائية بالمسرح المدرسي والتي أسفرت عن فوز مدرسة الزهور الرسمية للغات بالمركز الأول، وفوز مدرسة دسوق الرسمية للغات بالمركز الثاني، وفوز مدرسة الحامول الرسمية للغات بالمركز الثالث، مقدما الشكر والتقدير للقائمين على المسابقة، ومحمد السنهورى، موجه عام العلوم، وجوليا صادق، الموجه المركزي، والسيد أبوحطب، الموجه المركزي، ونيفين أسعد، موجه إدارة شرق كفر الشيخ، وعماد يونان، موجه إدارة دسوق.



الحضور خلال اجراء المسابقة



الطلاب والطالبات المشاركين



جانب من الطلاب المشاركين



جانب من مسابقة أوائل الطلاب



مدارس فائزة في مسابقة أوائل الطلاب لمدارس للغات



مسابقة أوائل الطلاب لمدارس اللغات