فصائل عراقية تعلن استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وسط تل أبيب

وكالات

أعلنت فصائل مسلحة في العراق أنها استهدفت مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة كرياه وسط تل أبيب، بالطيران المسير، وأكدت أن عملياتها ستتصاعد خلال شهر رمضان نصرة لأهل غزة.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قالت الفصائل المسلحة في العراق في بيان: "بفضل الله وتسديده، استهدف عناصر الفصائل في العراق فجر اليوم الاحد الموافق 24-3-2024، بواسطة الطيران المسيّر، مبنى مقر وزارة دفاع الكيان الصهيوني".



وأضافت: "تأتي هذه العملية النوعية في هذه الليالي المباركة لتؤكد استمرارنا بدك معاقل الأعداء واستكمالنا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، التي ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك، نصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".

وأعلنت "الفصائل العراقية"، فجر الخميس الماضي، استهدافها لمحطة توليد الكهرباء في تل أبيب بواسطة الطيران المسيّر.

وفجر يوم الاثنين الماضي، أعلنت: استهدافها قاعدة جوية لطيران الجيش الإسرائيلي المسيّر في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر.