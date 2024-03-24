غدًا.. إدراج أسهم شركة المشروعات الصناعية والهندسية في السوق متوسط النشاط

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة، أنه سيتم اعتبارًا من جلسة تداول غدًا الاثنين إدراج أسهم شركة المشروعات الصناعية والهندسية، في السوق متوسط النشاط المسموح عليه مزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتُقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.

وجاء ذلك بعد موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، على نقل التعامل على أسهم الشركة إلى السوق الرئيسي بدلاً من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.941 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 730 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.6 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.92%، والعرب على 5.07%، واستحوذت المؤسسات على 24.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 76.1 مليون جنيه، 178.9 ألف جنيه، 4.3 مليون جنيه، 25.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 23.1 مليون جنيه، 82.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 29060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 35350 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12385 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 6676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 9498 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 6917 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1520 نقطة.