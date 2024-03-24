غدا.. انطلاق امتحانات شهر مارس لصفوف النقل الابتدائى والإعدادى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

تنطلق امتحانات شهر مارس للعام الدراسى 2023 / 2024، لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة، غدًا الإثنين الموافق 25 مارس 2024، إذ يؤدي طلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي) امتحانهم الأول في مادة التربية الدينية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الامتحان يتم فى أجزاء المنهج المقرر الذي تم تدريسه خلال شهر مارس 2024، ويكون على هيئة أسئلة مبسطة، لافتة إلى أن الامتحان يوضع بمعرفة المدرسة وتحت مسؤولية الموجه الأول للمادة.



وأشارت المديرية، إلى أن الاختبار يتم فى جزء من الحصة الدراسية، ما عدا الحصة الأولى، وحسب ظروف كل مدرسة، لافتة إلى أن التربية الرياضية خاصة بمدرسة السعيدية الرياضية.

وفيما يلي جدول امتحانات شهر مارس لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالجيزة.

أولًا: جدول امتحانات شهر مارس للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي).



-الإثنين 25 مارس 2024: امتحان مادة التربية الدينية.

-الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة المهارات المهنية.

-الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-الإثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة العلوم.

-الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

-الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.

ثانيًا: جدول امتحانات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي.



-الإثنين 25 مارس 2024: امتحان مادة التربية الدينية.

-الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة الحاسب الآلي.

-الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة التربية الفنية.

-الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-الإثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة العلوم.

-الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الجبر.

-الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة الهندسة.

-الخميس 4 أبريل 2024: امتحان مادة الدراسات.

-الأحد 7 أبريل 2024: امتحان مادة التربية الرياضية.