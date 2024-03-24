عروض وتخفيضات على السلع فى معرض أهلا رمضان بإمبابة.. اعرف التفاصيل

كتبت - مرام محمد

يواصل معرض "أهلًا رمضان" في شارع المطار بحي إمبابة، طرح مختلف المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ30%؛ لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس الحي بالمتابعة الدورية لانتظام العمل داخل المعرض وتوافر السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وعلى رأسها السلع الاستراتيجية "السكر والأرز والزيت والمكرونة واللبن والفول والجبن"، والتأكد من استقرار عمليات البيع والشراء وفقًا لقوائم الأسعار المحددة.

وجاءت أسعار أبرز السلع الأساسية داخل المعرض على النحو الآتي: السكر بـ27 جنيهًا، والأرز المعبأ بـ29 جنيهًا، واللوبيا بـ76 جنيهًا، والعدس بـ50 جنيهًا، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ58 جنيهًا، واللحم البلدي بـ270 جنيهًا، واللحم المفروم بـ260 جنيهًا، وفراخ إنتاج اليوم زنة 1.1 جم طازجة بـ110 جنيهات.

ويطرح المعرض الكعك والبسكويت بكميات كبيرة وجودة عالية، وذلك بالأسعار الآتية: بسكويت سادة بـ130 جنيهًا، كعك سادة بـ150 جنيهًا، بديفور بـ170 جنيهًا، غريبة بـ170 جنيهًا، منين سادة أو عجوة بـ130 جنيهًا، كوكيز بـ170 جنيهًا.