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طقس اليوم.. انخفاض بالحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة والصغرى 13

الأحد، 24 مارس 2024 08:00 ص
طقس اليوم.. انخفاض بالحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة والصغرى 13 الطقس - أمطار
كتب ـ مدحت وهبة

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفى الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى ومدن القناة.

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والصحراء الغربية ووسط سيناء ومناطق من جنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بشمال ووسط الصعيد .


وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.







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