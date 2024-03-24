اليوم السابع
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ضبط عصابة تسرق بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين

الأحد، 24 مارس 2024 02:01 م
ضبط عصابة تسرق بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين بطاقات الدفع الإلكترونى
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نجحت الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى سرقة بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب المغافلة.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام عناصر تشكيل عصابى ضم (3 عاطلين، 3 سيدات - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب "المغافلة".


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وإعترفوا بإرتكابهم عدد (15) واقعة بدوائر مراكز شرطة (بلقاس - منية النصر - شربين) وأرشدوا عن (مبلغ مالى - أجهزة كهربائية) من متحصلات السرقة.







بطاقات الدفع الإلكترونى

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية

الامن العام



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