ضبط عصابة تتاجر بالعملة بالسوق السوداء بقيمة 21 مليون جنيه

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

أسقطت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن تشكيل عصابى للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وذلك إستمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والحصول على تحويلات المصريين بالخارج وتسليمها إلى ذويهم بالعملة المحلية "أسلوب المقاصة" وما يمثله ذلك من خطورة تؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بذلك الأسلوب بعدد من المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء علاء بشندى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تم ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بقرابة (21 مليون جنيه).