اليوم السابع
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صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يختتم المرحلة الثانية من برنامج Bio-iChallenge

الأحد، 24 مارس 2024 01:10 م
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يختتم المرحلة الثانية من برنامج Bio-iChallenge المرحلة الثانية من برنامج Bio-iChallenge
محمد صبحى

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اختتم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المرحلة الثانية من برنامج  Bio-iChallenge لدعم الابتكار وتقديم الحلول للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وأشار الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن هذا البرنامج يستهدف طلاب السنة النهائية وقبل النهائية في الجامعات والمعاهد العليا المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة في مجالات الأغذية، والصحة، ومنتجات التجميل، والبايوتكنولوجي؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي ترتكز في أحد محاورها على دعم ريادة الأعمال والابتكار.

 

وأكد د.ضياء خليل أن المرحلة الثانية للمسابقة شهدت تقدم 90 فريقًا، بإجمالي 450 طالبًا، وبعد عملية تحكيم دقيقة من جانب الشركاء الصناعيين للصندوق في البرنامج، تم تصفية الفرق المتأهلة لتصبح 21 فريقًا بإجمالي 87 طالبًا من 15 جامعة مصرية، موضحًا أن الدعم المالي المقدم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يصل إلى 50 ألف جنيه، فضلاً عن الدعم الفني والتقني والعلمي من جانب متخصصين وخبراء من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع.

 

وأشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن من بين المزايا التي يوفرها البرنامج، توفير مرافق ومعدات من الشركات المشاركة؛ لتنفيذ المشروع بأفضل جودة، واستخدام الإمكانيات العلمية والتقنية المتاحة بالجامعات، وتوفير حافز مالي للمشرف الأكاديمي في حال نجاح الفريق في الوصول إلى حل للتحدي الصناعي، مؤكدًا أهمية البرنامج في إكساب الطلاب الخبرات والمهارات الفنية المطلوبة لسوق العمل، مؤكدًا أنه سيقام نهاية البرنامج تكريم للفرق المشاركة، والمشرفين الأكاديميين، والشركاء الصناعيين.







وزارة التعليم العالى

صندوق رعاية المبتكرين

اخبار مصرية

ايمن عاشور



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