صحتك بالدنيا.. تعرف على طرق علاج الارتجاع الحمضي في رمضان.. 4 فوائد لعصير الليمون بالعسل الدافئ.. 7 أطعمة تحتوي على فيتامين ب12 تخلصك من الكوليسترول الضار طبيعيًا.. وأبرز فوائد الحرنكش

كتبت إيناس البنا

قدم "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية عددًا من الموضوعات الخدمية التي تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، منها: تعرف على طرق علاج الارتجاع الحمضي فى رمضان، 4 فوائد لعصير الليمون بالعسل الدافئ في رمضان.. واعرف فوائد الحرنكش من وحى مسلسل الكبير أوى 8.



تعرف على طرق علاج الارتجاع الحمضي فى رمضان

4 فوائد لعصير الليمون بالعسل الدافئ في رمضان.. اعرفها

من وحى مسلسل الكبير أوى .. اعرف فوائد الحرنكش

7 أطعمة تحتوي على فيتامين ب12 تخلصك من الكوليسترول الضار طبيعيًا

