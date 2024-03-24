شهر الخير.. المطبخ الخيرى فى زفتى ينتج مئات الوجبات يوميا بالمجان.. صور

الغربية ـ محمد طارق

مطبخ الخير هو مبادرة مجتمعية لإطعام الصائمين وتوصيل الطعام الساخن ووجبات الإفطار إلي منازلهم يوميا بالمجان طوال أيام شهر رمضان المبارك، وتم تنفيذه للعام الرابع علي التوالي بالجهود الذاتية لسيدات ورجال المدينة، ودون توقف طوال الشهر ويوم كل أسبوع طوال العام.

رصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، المطبخ الخيرى والمبادرة المجتمعية، والتي تعمل طوال الشهر وتقدم يوميا متوسط 150 وجبة عبارة عن لحوم ودواجن وأسماك، دون أن يتوقف يوما واحدا، وذلك بمساعدة المجتمع المدني لخدمة البسطاء من أهالي المدينة.

وفي هذا الصدد، قال صلاح بدوي أحدٍ القائمين علي العمل لـ"اليوم السابع"، إنهم يمارسون نشاط العمل الخيري طوال أشهر العام عن طريق تجهيز معارض الملابس ومبادرة توزيع الكتب الدراسية والتخفيف علي أولياء الأمور، مضيفًا أنهم قاموا بتوزيع كميات كبيرة من الكراتين الغدائية واللحوم طوال شهري رجب وشعبان، وذلك تخفيفا عن الأهالي وإدخال البهجة عليهم بدخول شهر رمضان المبارك.

وأضاف: نتلقي تبرعات كثيرة سواء كانت فواكه أو خضراوات أو لحوم، ونقوم بأعدادها جيدًا وتغليفها وإعداد قاعدة بيانات للمستحقين، ثم نقوم بتكوين فرق التوزيع وتوصيل هذة المساعدات حتي أبواب منازلهم، موضحًا أن شباب ورجال وسيدات المجتمع المدني داخل المدينة يثقون كل الثقة في القائمين علي هذا العمل الخيري التطوعي وأنه سيصل الي مستحقيه.

فيما قالت أماني لاشين مسئولة المطبخ الخيري، إن هذا هو العام الرابع للمطبخ، وأنها سعيدة بالمشاركة في هذا العمل التطوعي، موضحة أن إفطار الصائمين وإطعام الطعام من أفضل الأعمال خاصة خلال هذا الشهر المبارك، مضيفة أنهم يعملون يوميًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتي بعد أذان المغرب بساعة تقريبا، بحيث ينتهون من توزيع كل الوجبات الساخنة لمستحقيها وكذا إفطار الصائمين علي الطرق وتوزيع العصائر عليهم.

وأضافت: أن المطبخ يتلقي تبرعات كثيرة يوميا منها "كفارة يمين، صدقة جارية لمتوفي، تبرعات بنية إفطار صائمين" مشيرًا آلي أن هذا العام شهد مساعدات كبيرة من المجتمع المدني والذي كان خريص منذ بداية شهر شعبان علي المشاركة في كل الأعمال الخيرية.



اعداد-الوجبات



اعداد-الوجبات-قبل-توزيعها



القائم-علي-المطبخ



الوجبات.



الوجبات



تغليف-الوجبات



جانب-من-الوجبات