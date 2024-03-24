سكرتير عام بنى سويف يتفقد عددا من المواقف لمتابعة الالتزام بالأجرة

بنى سويف هانى فتحى

زار اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، عددًا من مواقف السيارات، شملت مجمع محيى الدين، والذى يضم مواقف سيارات داخل المدينة شرقا وغربًا وموقف المحافظات والمراكز والخطوط الداخلية بين بنى سويف والقرى،علاوة على تفقد مواقف سيارات الواسطى وناصر بجوار شرطة النجدة، والتى تخدم قرى المركزين، وذلك لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى تم إقرارها وعدم المغالاة أو التلاعب فى قيمتها، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمتابعة انتظام الخدمة داخل مواقف سيارات الأجرة، بعد قرار لجنة التسعير التلقائى بزيادة أسعار المواد البترولية، وما ترتب عليه من زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات الأجرة، تراوحت بنسبة 10% للمركبات التى تعمل بالينزين و15% للسيارات والمركبات التى تستخدم السولار، وذلك على كافة خطوط سير السرفيس والتاكسى وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات.

وتفقد السكرتير العام مواقف السيارات، واستوقف عددًا من السائقين، للاستفسار من الركاب عن قيمة تعريفة الركوب للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والاطمئنان على عدم تحصيل مبالغ أكثر من الأجرة المقررة، فضلا عن الاستماع لبعض مطالب السائقين وشكاوى المواطنين، وتضمنت عدم وجود تعريفة محددة لبعض الخطوط الجديدة ببعض مناطق شرق النيل وبعض لمطالب الأخرى المتعلقة بعدم توافر أو صعوبة توفير بعض وحدات وفئات العملة الصغيرة وكسورها.

وأشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ، للتنفيذيين المعنيين بمشروع المواقف والمرور والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة فى مكان ظاهر بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال لافتات موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرات به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقه على زجاج سيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب المقررة.