سقوط أمطار خفيفة على شمال سيناء والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

شمال سيناء ـ محمد حسين

تعرضت مناطق محافظة شمال سيناء اليوم لسقوط أمطار خفيفة تسببت في تجمعات مياه محدودة بالشوارع، وسادت محافظة شمال سيناء أجواء شتوية، وحجبت الغيوم الشمس عن الظهور مع انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع ملحوظ لأمواج البحر المتوسط على سواحل المحافظة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء مواصلتها رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، وتم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

وجدد مجلس مدينة العريش دعوته للأهالى ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن الأعمدة والتندات والأشجار ومناطق الأعمال لسلامة الأهالي، والتواصل المباشر مع مجلس المدينة في حال وجود أي شكوى من الأمطار، واستمرار انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأى مكان.

وتحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أى شكوى من الأمطار وهى 01204254296- 01276844002.