سفير روسيا لدى واشنطن يضع زهورا أمام مبنى السفارة حدادا على ضحايا هجوم كروكوس

أحمد علوى

وضع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف زهورا أمام مبنى السفارة الروسية حدادا على ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي.

وبدأ بعض المواطنين في وضع الزهور ودمى الأطفال أمام مبنى السفارة الروسية فور وقوع الهجوم.

ولاحقا نصبت طاولة قرب مدخل السفارة لكي يضع عليها سكان العاصمة الأمريكية الزهور تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي. كما قام السفير الروسي بوضع الزهور أيضا.

وذكرت السفارة وفي وقت سابق أنها تلقت العديد من المكالمات والرسائل التي تتضمن كلمات عزاء ودعم موجهة للروس وإدانة شديدة للهجوم الإرهابي البغيض. كما تم فتح سجل تعاز في السفارة.

وهاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة مساء الجمعة مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز مما تسبب بمقتل وجرح المئات.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أفادت السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.

وتم اعتقال الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية، لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الأوكرانية.