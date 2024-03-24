رياح شديدة محملة بالأتربة وطقس متقلب مع أول أيام الربيع في بورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، صباح اليوم الأحد، من أحد شوارع حي الزهور في محافظة بورسعيد، لحالة الطقس والأرصاد الجوية.

وتشهد محافظة بورسعيد، رياح شديدة محملة بالأتربة وطقس متقلب مع أول أيام فصل الربيع، يضاحبها انخفاض في درجات الحرارة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفى الصباح الباكر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى ومدن القناة.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والصحراء الغربية ووسط سيناء ومناطق من جنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بشمال ووسط الصعيد .



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.



السماء وسط طقس متقلب



الطقس المتقلب ببورسعيد



اول ايام الربيع



طقس متقلب