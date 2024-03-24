رحلة العمرة للسيدات: تجربة فريدة من السهولة والأمان والمتعة

تقرير خاص

في خطوة سباقة ورائدة أتاحت المملكة العربية السعودية، منذ العام الماضي، أداء العمرة والحج للسيدات بدون محرم، وبدون قيود لإصدار التأشيرة وهو باب من أبواب التيسير على السيدات التي ترغب في أداء شعيرة الحج أو العمرة في رحلة تتوق إليها القلوب من كل أنحاء العالم. وقد اتخذت المملكة العربية السعودية حزمة من الإجراءات لضمان تجربة سلسة وملهمة وممتعة وآمنة؛ سواء كانت الزيارة لأغراض دينية أو سياحية أو للاستمتاع والاستكشاف، لتحقيق طموحات رؤية السعودية 2030 إذ تم تطوير نظام التأشيرة الذي بات يشمل نحو 63 دولة ومنطقة إدارية حول العالم، وإطلاق تأشيرة الدخول للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتأشيرة المرور التي تتيح للمسافرين التوقف لمدة 96 ساعة. ويمكن هؤلاء، في حال الحجز على متن رحلات الخطوط السعودية وطيران ناس، الإقامة لمدة ليلة واحدة في أحد الفنادق واستكشاف المملكة وأداء مناسك العمرة.

وتعد زيارة المملكة ملاذ آمن ومتاح وسهل، يمكن للسيدات من جميع الأعمار زيارتها وأداء العمرة بسهوله ويسر، حيث يمكنها السفر بمفردها أو مع الصديقات والاستمتاع بالإقامة في أي من الفنادق المحيطة بالحرم وزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث استطاعت المملكة أن تخلق للسيدات تجربة سياحية وترفيهية متكاملة يمكن للسيدات خوضها بعد العمرة، ومنها الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات المختلفة التي تقٌام على مدار العام، والتسوق من خلال أفخم المولات التجارية والعلامات العالمية القريبة.

وتعتبر مدينة جدة من أفضل المدن للتسوق في السعودية، تتيح التسوق في مجمع العرب، الذي يتضمن محلات عالمية، وزيارة شارع التحلية، الذي يضم عدد من المعارض لأرقى العلامات التجارية. أما في مكة المكرمة، فزيارة الحجاز مول، والضيافة مول، وسيتي سنتر مكة، وللتعرف على الثقافة السعودية مهرجان الجنادرية يضم العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية، ومهرجان الملك عبد العزيز للإبل الذي يضم العديد من الفعاليات المتعلقة بالإبل، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي يضم العديد من الأفلام من مختلف أنحاء العالم.







