رئيس وزراء بولندا يدين الهجوم الإرهابي في موسكو

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أدان رئيس الوزراء البولندي "دونالد توسك" الهجوم الإرهابي المميت الذي وقع أمس في ضواحي العاصمة الروسية (موسكو)، معربا عن أمله في ألا يؤدي إلى "تصعيد عسكري".



وقال توسك - في منشور عبر منصة "إكس"، نقله راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية- إن "بولندا تدين بشدة الهجوم الوحشي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس بموسكو.. ونشعر جيمعا بالحزن على عائلات الضحايا.. ونأمل ألا تصبح هذه المأساة الرهيبة ذريعة لأحد لتصعيد العنف والعدوان".



وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن - مساء أمس - وقوع إطلاق للنار ونشوب حريق قبيل بدء إحدى الحفلات الموسيقية في قاعة الحفلات بــ "كروكوس" في منطقة "كراسنوجورسك" على الحدود الشمالية الغربية لموسكو؛ ما أدى إلى مقتل 133 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.