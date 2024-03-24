اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس ناورو يصل إلى الصين فى زيارة دولة لأول مرة منذ استئناف العلاقات

الأحد، 24 مارس 2024 11:08 ص
رئيس ناورو يصل إلى الصين فى زيارة دولة لأول مرة منذ استئناف العلاقات رئيس جمهورية ناورو ديفيد أدينج
أ ش أ

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وصل رئيس جمهورية ناورو ديفيد أدينج إلى الصين اليوم الأحد في زيارة دولة تستغرق ستة أيام.


تعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس ناورو منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الصين في يناير الماضي، بحسب الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن الصينية.


وقطعت الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ علاقاتها مع سلطات تايوان في يناير واستأنفت العلاقات الدبلوماسية مع الصين بعد فترة وجيزة.


وقال مسؤولون صينيون إن الزيارة تعد فرصة "لتوطيد الثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع التبادلات والتعاون في مختلف المجالات، وتعميق الصداقة الشعبية" بين البلدين.


وكتبت السفارة الصينية في ناورو على موقعها الإلكتروني أن "الصين مستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع ناورو في الدفع من أجل البناء عالي الجودة لمبادرة الحزام والطريق وتعزيز التنسيق في الشؤون الدولية والمناسبات متعددة الأطراف للحفاظ على المصالح المشتركة للدول النامية".


ويتطلع المسؤولون في ناورو إلى المزيد من مشاريع التعاون مع الصين، بدءا من البنية التحتية إلى تغير المناخ والسياحة.

 







الصين

جمهورية ناورو

الصين وجمهورية ناورو




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