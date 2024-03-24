خطة تدريبية متميزة لأفراد المجتمع بجامعة القناة.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية -صبرى غانم

تستعد إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي2023- 2024، بخطة تدريبية موسعة تضم 4 برامج.

تأتي البرامج وفق توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بمراعاة الاحتياجات التدريبية لفئات المجتمع، وطوائفه المختلفة، وتحديد موضوعاتها بما ينمي المهارات الأساسية والحياتية، ويرفع درجة الوعي والتثقيف الصحي بالأمراض الشائعة، وكيفية الوقاية والعلاج، وذلك في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية على دعم المواطن المصري، ورعايته، وتقديم خدمات صحية متطورة له.

وأوضحت المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، أن البرامج يشارك بها أساتذة الجامعة من كليات الطب، العلاج الطبيعي، والطب البيطري.

وتضم برنامج "دور العلاج الطبيعي في علاج مشكلات أمراض العظام الناتجة عن الأوضاع الخاطئة في بيئة العمل".. ويعقد يومي 17، 18 أبريل المقبل، وبرنامج " الإسعافات الأولية (إنعاش القلب- الجروح- الكسور- الحروق- الصدمات الكهربية)..ويعقد يومي 21 ، 22 أبريل المقبل.

وتابع المهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع أنه يتم تقديم برنامج" الأمراض المشتركة بين الحيوانات المنزلية والإنسان والوقاية منها"وذلك يومي 23، 24 إبريل، وبرنامج"أثر التدخين على الصحة وما له من دور في الاتجاه نحو الإدمان" يومي 29، 30 أبريل.