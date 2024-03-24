جوتيريش ردا على سؤال "اليوم السابع": الأونروا العمود الفقرى للمساعدات فى غزة

كتب ـ محمد عبد العظيم

رد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على سؤال الزميل أحمد جمعة من "اليوم السابع"، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده سامح شكري وزير الخارجية رفقة أنطونيو جوتيرش، حيث قال الزميل أحمد جمعة: "مر قرابة 3 شهور على صدور قرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي ينص على تعيين منسقة أممية للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار.. الولاية التي نص عليها القرار بأن تتولي المنسقة إنشاء آلية لمراقبة وتعقب المساعدات من خلال التواجد فعليا داخل قطاع غزة لمعالجة المعوقات التي يضعها الجانب الإسرائيلي.. للأسف حتي الآن لم تستطع المنسقة الأممية الاطلاع بدورها وهل الأمم المتحدة غير قادرة تفعيل هذا القرار.. وأخيرا رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة.. هل توجهون رسالة من القاهرة إلى الدول من أجل استمرار دعمها للأونروا خاصة عدم تقديم إسرائيل ما يثبت أنها متورطة في أحداث 7 أكتوبر.

وقال جوتيريش ردا على السؤال: "نعلم جميعا أن هناك انقسامات جيوسياسية تصعب على مجلس الأمن إثبات الكثير من الأمور واعتماد القرارات.. وفي الوقت ذاته القوات العظمي بينها خلافات وتنافسية وهناك شعور بالحصانة والقرارات كما لا يجب تتقاتل مع بعضها يوجد قلة احترام وحتي القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لا يتم احترامها.. بالفعل يوجد أمامنا الكثير للقيام به من أجل دخول مساعدات كبيرة في قطاع غزة ويجب احترام قرارات مجلس الأمن بشكل كامل.

وتابع جوتيريش: "نعمل بجد من أجل ضمان دعم المانحين للأونروا.. وهذا العمود الفقري داخل قطاع غزة.. وأجرينا التحقيق وهو مستمر لرصد أي مجال من مجالات عدم الالتزام قد يحدث.. ونريد أن الأونروا قائمة بشكل كامل مع قيم الأمم المتحدة ونجري مراجعة من أجل تحسين قدرة الاونروا واحترام هذه القيم.. والأونروا تلعب دورا حيويا ونقدر جميع أفراد الوكالة ومنهم ما تم قتله في قطاع غزة.. ويجب أن يحظى باحترام الجميع.. والأونروا عامل أساسي في تقدم المساعدات إلى قطاع غزة وتلعب دورا أساسيا في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وأماكن أخري".