جوتيريش ردا على "اليوم السابع": يجب احترام قرارات مجلس الأمن بشكل كامل

كتب ـ محمد عبد العظيم

رد الأمين العام لجمعية للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على سؤال "اليوم السابع" من الزميل أحمد جمعة حول عدم تنفيذ قرار تعيين منقسة أممية للشئون الإنسانية فى قطاع غزة، قائلا: "الانقسامات الجيوسياسية تصعب على مجلس الأمن اعتماد قرارات ذات معنى، مشيرًا إلى أن القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن لا يتم احترامها".

وأضاف جوتيريش، في كلمته بمؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية سامح شكري، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "يوجد الكثير أمامنا فيما يتعلق بدخول مساعدات كبيرة في قطاع غزة ولذلك يجب احترام قرارات مجلس الأمن بشكل كامل".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة ردا على سؤال "اليوم السابع" حول توجيه رسالة من القاهرة إلى العالم من أجل دعم وكالة الأونروا: "بالنسبة إلى أونروا، فإننا نعمل بجد من أجل ضمان وجود دعم من المانحين لها وهذا هو العمود الفقري للمساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، وفي الوقت نفسه كنا واضحين جدا وأجرينا تحقيقا ما زال جاريا لرصد أي مجال من مجالات عدم الالتزام ونريد أن تكون أونروا قائمة بشكل كامل على قيم هيئات الأمم المتحدة ونجري مراجعة من أجل تحسين قدرة أونروا واحترام قيم لاأمم المتحدة بشكل كامل، فهي تلعب دورا حيويا ويجب تقدير كل أفراد طاقم عملهم في غزة، فقد قتل الكثير منهم وهذا يجب أن يحظى باحترام الجميع".