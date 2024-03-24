جوتيريش: الطريق البرى السبيل الأفضل لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة

اكتب أحمد جمعة

دعا الامين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم، الأحد، لإطلاق سراح جميع الرهائن فورًا وبدون مشروط، مشددا على ضرورة أن تنتهي المعاناة.

وأكد جوتيرش في مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الفلسطينيون في غزة يحتاجون بشدة إلى ما وعدوا به من طوفان من المساعدات وليس قطرات.

ولفت إلى أنه تم إحراز بعض التقدم، ولكن لا يزال هناك المزيد مما يتعين القيام به، لافتا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب خطوات عملية للغاية بأن تزيل إسرائيل ما تبقى من العوائق والاختناقات أمام الإغاثة.

وشدد على أن الطريقة الوحيدة الفعالة لنقل البضائع الثقيلة هي عن طريق البر، مشيرا لضرورة أن تكون هناك زيادة هائلة في السلع، مجددا دعوته بوقفاً إنسانياً فورياً لإطلاق النار.

أشار إلى أن الفظائع الحالية في غزة لا تخدم أحدا، ولها تأثيرها في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن الاعتداء اليومي على الكرامة الإنسانية للفلسطينيين يخلق أزمة مصداقية للمجتمع الدولي، يتحدى القيم التي نعلنها باعتبارها عالمية، ويتحدى كذلك القانون الدولي و المبادئ الإنسانية الأساسية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن تناول الإفطار مع اللاجئين الذين فروا من الصراع في السودان، موضحا أنه تأثر بشدة بقصصهم المفجعة عن المعاناة التي لا توصف والرحلات المحفوفة بالمخاطر وقدرتهم على الصمود الهائلة.

وأوضح جوتيريش أنه من المثير للغضب أن نرى الحرب مستمرة خلال شهر رمضان المبارك، على الرغم من النداءات العالمية.