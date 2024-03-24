جوتيريش: الأونروا مستمرة فى دعم أبناء الشعب الفلسطينى

كتب أحمد جمعة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أن الأمم المتحدة تحترم القيم والمبادئ في القانون الدولي والإنساني ولا تتأثر بأي هجوم عليها، مشيرا إلى أن عمل الأمم المتحدة قائم على هذه المبادئ والقيم التي تلتزم بها الامم المتحدة.



وأوضح جوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري أن الأمم المتحدة مستمرة في دعم الفلسطينيين، مشيرا إلى أن أي مؤسسة يمكن أن تعاني من التصفية، وأنه جرى تحقيق لرصد أي تدخل للأونروا في أحداث في السابع من أكتوبر الماضي، وطلبا تحليلا حول الأمر والتحقيق فيه، لافتا إلى أنه لا توجد مؤسسات مثالية لكننا نعمل على تعزيز قدرة الأونروا على القيام بدورها تجاه الفلسطينيين.