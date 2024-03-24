توطين صيانة المعدات البترولية محليا توفيرا للعملة الصعبة.. فيديو

كتبت – مروة الغول وإبراهيم سعيد

يستهدف قطاع البترول زيادة قاعدة التصنيع المحلى للمعدات والمهمات البترولية اللازمة لأنشطة البترول والغاز ليس هذا فقط ولكن تتضمن تلك المنظومة أيضا صيانة المعدات البترولية ومن هنا تأتى ورش شركة مصر للصيانة بمدينة بدر إحدى شركات قطاع البترول والتي تساهم في تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير للعديد من المشروعات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة حيث تهدف الي تغطية كافة متطلبات الصيانة لقطاع البترول وتتضمن كافة أنواع الصيانة المتخصصة منها مجالات صيانة التشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والضواغط الغازية وتسهيلات الإنتاج بحقول البترول وذلك اعتمادا على وجود خبرات وكوادر فنية مؤهلة ومدربة علي أعلي مستوي، ومن هنا كان لـ " اليوم السابع جولة داخل ورش بدر للصيانة.

في البداية يقول الدكتورمهندس محمد عبد المقصود مدير عام ورش بدر ،أن ورشة بدر للصيانه إدارة متخصصة لتغطية كافة جوانب الصيانة اللازمة داخل قطاع البترول بما لديها من خبرات وامكانيات على أعلى مستوى للتعامل مع كافة أنواع الصيانة منها صيانة وإصلاح وإختبار وتشغيل جميع أنواع المحركات الميكانيكية والكهربائية، ووحدات توليد القدرة الكهربائية،والمعدات الثقيلة وتركيب وإختبار وصيانة وتشغيل المعدات الدوارة وتركيب وإختبار وصيانة وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وكذلك تصنيع وتوريد وصيانة وتطوير أنواع متعددة من الكروت الإلكترونية ،صيانة جميع الرافعات البحرية العلوية والثابتة وتجهيزات الرفع صيانة وإصلاح واختبار جميع أنواع قوارب النجاة لافتا وجود خبرات وكوادر مصرية مؤهلة ومدربة حيث يتم تقليص الاستعانة بالخبرات الأجنبية لأقصى حد والعمل على تدريب وتأهيل الكوادر الموجودة حاليا.

وأشار مدير عام ورش بدر،أن الأعمال بورش الصيانة تسير حسب خطط واستراتيجيات موضوعة وفقاً لتوجهات وزارة البترول نحو تطبيق أحدث التقنيات الفنية الحديثة المستخدمة في تطبيقات الصيانة داخل قطاع البترول والغاز المصرى ، وكذلك في مجال إعادة تأهيل الأصول والمهمات الغير مستغلة علي سبيل المثال المعدات الدوارة " التوربينات – الضواغط – المضخات " وإعادة تأهيلها كما كانت عليها في حالتها الأصلية ، مما يعمل على توفير العملة الصعبة وتخفيض المصروفات علي الأصول الثابتة ومصاريف الإهلاك حفاظا علي مقدرات قطاع البترول المصري.



وأضاف مدير عام ورش بدر، أن التوجه نحو التوسع فى إنشاء ورش صيانة متخصصة طبقاً للمعايير الدولية بفروعها خارج مصر عن طريق إنشاء ورش مركزية بدولة العراق الشقيقة بحقول الزبير بمدينة البصرة ، مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا و المعدات ، وكذلك العمالة الفنية المتميزة المدربة والمنتقاه بعناية للعمل بهذه التقنيات وإستخدام تلك المعدات الحديثة والتى تخدم بكفاءة جميع المشروعات التي تعمل بها الشركة داخل المواقع البترولية المختلفة بدولة العراق ، وجارى العمل على إنشاء ورش متخخصة أخرى بعد نجاح تلك التجربة داخل فرع الشركة بالعراق.